السلطات المجرية توقف بث أهم محطة إذاعية مستقلة

أعلن مدير محطة "كلوبراديو" المستقلة الرائدة في مجالها في المجر، اليوم الثلاثاء، عن أنها ستتوقف عن البث مساء الأحد بعد رفض طلبها أمام محكمة الاستئناف، ما أدى إلى خسارة الترخيص بسبب ما اعتبرته السلطات "خرقا للأنظمة".وندد أندراس أراتو بهذا "القرار المخزي والجبان" الذي يثير مخاوف جديدة حيال حرية الإعلام في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.وقال لوكالة "فرانس برس": "سنقدم طعنا إلى المحكمة العليا"، وتعهد بمواصلة العمل عبر الإنترنت، داعيا المستمعين إلى تقديم الدعم لفريق العمل.واعتبر يانوس ديزي، وهو أحد مذيعي المحطة التي غالبًا ما تنتقد حكومة فيكتور أوربان، أنه "في ظل الدكتاتورية، لا يوجد مكان للأصوات الحرة".