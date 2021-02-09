«بي بي سي»: القادمون لبريطانيا سيخضعون لـ3 اختبارات لكورونا

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، بأنه سوف يطلب من المسافرين الراغبين في دخول بريطانيا قريبا الخضوع لثلاثة اختبارات فيروس كورونا المستجد، والمكوث في الحجر الصحي لمدة 10 أيام.ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن الخطط في وقت لاحق من اليوم، التي بموجبها سوف يتعين على المسافرين الخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل المغادرة، والخضوع لاختبارين بعد الوصول في اليومين الثاني والثامن خلال فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.وقالت وزارة الصحة البريطاني "إن هذه الخطوة سوف تمكن السلطات من تعقب الحالات الجديدة بصورة أكثر فاعالية"، وذلك حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".ووفقا للقواعد الحالية، فإنه يسمح فقط بدخول بريطانيا للمقيمين أو المواطنين العائدين لبريطانيا أو الذين لديهم "سبب مسموح به قانونيا" لدخول البلاد.ويتعين عليهم إظهار نتيجة اختبار يثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام من سفرهم، وبعد ذلك سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 10 أيام.