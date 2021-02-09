رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بي بي سي»: القادمون لبريطانيا سيخضعون لـ3 اختبارات لكورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:12 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
طباعة
أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، بأنه سوف يطلب من المسافرين الراغبين في دخول بريطانيا قريبا الخضوع لثلاثة اختبارات فيروس كورونا المستجد، والمكوث في الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن الخطط في وقت لاحق من اليوم، التي بموجبها سوف يتعين على المسافرين الخضوع لاختبار فيروس كورونا قبل المغادرة، والخضوع لاختبارين بعد الوصول في اليومين الثاني والثامن خلال فترة الحجر الصحي لمدة 10 أيام.

وقالت وزارة الصحة البريطاني "إن هذه الخطوة سوف تمكن السلطات من تعقب الحالات الجديدة بصورة أكثر فاعالية"، وذلك حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووفقا للقواعد الحالية، فإنه يسمح فقط بدخول بريطانيا للمقيمين أو المواطنين العائدين لبريطانيا أو الذين لديهم "سبب مسموح به قانونيا" لدخول البلاد.

ويتعين عليهم إظهار نتيجة اختبار يثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام من سفرهم، وبعد ذلك سوف يخضعون للحجر الصحي لمدة 10 أيام.

موضوعات متعلقة

هدية الرئيس.. «مستقبل وطن» ينظم قافلة مساعدات لأهالي عزبة الهجانة (فيديو)

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

بعد موافقة البرلمان.. ننشر الرسوم الجديدة على السيارات وحالات سحب الرخصة

الرئيس السيسى: الدولة تولى أهمية كبيرة لمشروع تنمية بحيرة البردويل

الصور

image description

منال عوض تتابع تطوير الترعة الشرقاوية بدمياط

image description

ننشر تفاصيل إنشاء «كوكر» أول مجزر آلى ومحجر بيطرى بدمياط

image description

تسليم قروض حسنة للشباب لتنفيذ مشروعات مستدامة بأسيوط

image description

توجيه عاجل من محافظ دمياط بشأن تطوير كورنيش النيل

image description

محافظ أسيوط يناقش خطة رصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاعتماد على التصنيع المحلى

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

السفير الأمريكي في فيتنام يصدر أغنية للاحتفال بالعام القمري الجديد

الخبراء يدعون لوضع كمامات أكثر جودة وفاعلية

ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021

«إياتا»: عام 2020 كان الأسوأ لشركات الطيران الأفريقية

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«حكاية مكان» للراحل وسام الدويك أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أسماء الفائزين بالدورة 24 من جائزة الشارقة للإبداع العربي

«جوته» ينظم مناقشة أونلاين لفنانى الإقامة الفنية الرقمية

«الكتبجية» تنظم حفل إطلاق رواية «أيام الياسمين»