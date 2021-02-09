بعد زفافه على حلا شيحة.. من هي زوجة معز مسعود الأولى وأم أولاده

زوجة معز مسعود الأولى

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية عمليات بحث عن من هي الزوجة الأولى لمعز مسعود بعد زيجته الرابعة من الفنانة حلا شيحة امس الإثنين، والزوجة الأولى للداعية الإسلامي تدعى سارة.

ملكة جمال الجامعة الأمريكية

تعرف معز مسعود على زوجته الأولى ودخلا في قصة حب وكانت وقتها قد حصلت على لقب ملكة جمال الجامعة الأمريكية في بداية الألفية الجديدة، وتعرف عليها معز ودخلا في علاقة عميقة حتى طلب منها الزواج وبالفعل تم الزواج خلال عام 2003.



حفل الزفاف لم يلق وقتها الضجة الكبيرة حيث لم يكن معز مسعود نفسه من أصحاب الشهرة العالية خلال تلك الفترة وكان في مقتبل حياته، وارتبطت قصة الحب الأولى والزيجة نفسها بمراحل التحول في حياته فكان معز شخصا من المصنفين بغير الملتزمين حتى تحول إلى الالتزام.

أم أولاد معز مسعود





وأصبح الداعية معز مسعود الموجود على الساحة خلال السنوات الماضية وتعد سارة زوجة معز مسعود الأولى هي أم أولاد حيث لم ينجب بعد من الفنانة شيري عادل أو المرشدة السياحية بسنت نور الدين قبل أن يتزوج أمس من الفنانة حلا شيحة وحدثت كل تلك الضجة التي امتدت جذورها قبل عدة اشهر بعد انتشار أخبار عن العلاقة العاطفية بينهما.

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أصبح الداعية الإسلامي معز مسعود والنجمة حلا شيحة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد عقد قرانهما وانتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتعد هذه الزيجة هي الرابعة له ولكن نكشف من هي زوجة معز مسعود الأولى خلال هذا التقرير.