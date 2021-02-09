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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أول صورة من حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:38 ص
حفل زفاف معز مسعود
حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة
محمود حفنى
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احتفل الداعية معز مسعود بحفل زفافه على الفنانة حلا شيحه في أحد فنادق القاهرة في حفل زفاف اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين فقط، وسط حضور أمني منع أي أحد أخر من حضور الحفل.

حفل زفاف معز مسعود وزوجته حلا شيحة

كان قد تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسين سرية تامة على الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.

وعقب إعلان حلًا شيحة انفصالها وخلعها للحجاب بدأت في تداول صور لها ولأولادها وكان معز مسعود يقوم بالتعليق لها دائمًا وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذه التعليقات أنه يوجد بينهما ارتباط.

وفي ديسمبر الماضي، وجهت حلا شيحة رسالة إلى معز مسعود، معربة عن فخرها الشديد به، بعد تأكيد علاقتهما للجمهور عبر حساباتهما على انستجرام.

وبعد قصة حب استمرت خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن الارتباط بشكل رسمي، حتى كان موعد حفل الزفاف، أمس الإثنين، في أحد فنادق القاهرة وسط حضور الأسرتين والأصدقاء المقربين.

معز مسعود وحلا شيحة
معز مسعود وحلا شيحة

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