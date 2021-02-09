أول صورة من حفل زفاف معز مسعود وحلا شيحة

حفل زفاف معز مسعود وزوجته حلا شيحة

كان قد تأجيل الزفاف خلال اليومين الماضيين بسبب أزمة برد شديدة لوالدة النجمة حلا شيحة، ويفرض العروسين سرية تامة على الاحتفال، حيث اتفقا أن يقتصر الأمر على الأسرتين فقط.وعقب إعلان حلًا شيحة انفصالها وخلعها للحجاب بدأت في تداول صور لها ولأولادها وكان معز مسعود يقوم بالتعليق لها دائمًا وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هذه التعليقات أنه يوجد بينهما ارتباط.وفي ديسمبر الماضي، وجهت حلا شيحة رسالة إلى معز مسعود، معربة عن فخرها الشديد به، بعد تأكيد علاقتهما للجمهور عبر حساباتهما على انستجرام.وبعد قصة حب استمرت خلال الفترة الماضية تم الإعلان عن الارتباط بشكل رسمي، حتى كان موعد حفل الزفاف، أمس الإثنين، في أحد فنادق القاهرة وسط حضور الأسرتين والأصدقاء المقربين.