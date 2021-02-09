«الصحة العالمية» تؤكد صعوبة تسرب كورونا من مختبر ووهان

قالت بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، اليوم الثلاثاء، إن زيارتها لمختبر ووهان في الصين أظهرت صعوبة تسرب فيروس كورونا من المختبر.وفى وقت سابق من اليوم، قالت البعثة، إن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يتم تحديده بعد.وأضافت البعثة أنه لا مؤشر على وجود فيروس كورونا في ووهان قبل ديسمبر 2019، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.