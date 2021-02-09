حماس: حوار القاهرة يركز على 3 ملفات أساسية

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، أن حوار القاهرة يركز على ثلاثة ملفات أساسية وهي الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والبيئة القانونية والسياسية، وملف الحريات العامة.وانتهى مساء يوم الإثنين جلسة الحوار الثانية من اليوم الأول للحوار الفلسطيني في القاهرة، على أن تستكمل المشاورات اليوم الثلاثاء.وأفادت مصادر مطلعة، بأن أجواء الحوار الفلسطيني تشهد أجواء ايجابية جدا، وهناك أرضية مشتركة للجميع، ويرجح أن يكون هناك اتفاق سريع حول آليات اجراء الانتخابات، وفقا لقناة الغد الإخبارية.وأضافت المصادر، أنه تم تحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين ممثلي الفصائل الفلسطينية لإتاحة أسرع فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق يوصل إلى اجراء الانتخابات.