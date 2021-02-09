قتل كبابجي شهير.. حبس «أحمد ونهى».. أبرز جرائم الأسبوع

- مقتل مالك محلات مشويات شهيرة بأكتوبر

- حريق مخزن لعب أطفال بالهرم

- حبس «أحمد ونهى»

- سيدة تعرض نفسها لممارسة الرذيلة «أونلاين»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الجرائم التي تركت أثرًا سلبيا في نفوس المواطنين، وترصد «الدستور» في هذا التقرير أبرز هذه الجرائم.باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل مالك محلات مشويات شهيرة بمحافظة الجيزة، على يد 4 خفراء إثر خلافات بينهم على العمل لديه بالمزرعة الخاصة به، وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وصرحت بالدفن، عقب صدور تقرير الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة هوية صاحب محل مشويات شهير قتله ٤ خفراء، حيث تبين أنه يدعى "حمادة الفقير" صاحب محلات كبابجي الفقير وليس "صبحي كابر" كما رددت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.و تلقت شرطة النجدة بلاغا، يفيد بمصرع شخص داخل مزرعته بمدينة أكتوبر، ووجه اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مالك محلات مشويات شهير متوفى اثر اصابته بطلق ناري بالرأس.وشرحت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة 4 خفراء، رفض المجني عليه عملهم لديه في المزرعة الخاصة به فقاموا بالانتقام منه.وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهمين سبق وتقدموا للعمل لدي المجني عليه في المزرعة الخاصة به، إلا أنه رفض فقرروا الانتقام منه وقتله، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرق المباحث برئاسة العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر من ضبط المتهمين.واعترف المتهمون أمام العقيد فوزي عامر، مفتش المباحث بارتكابهم الواقعة تفصيليا، عقب رفض المجني عليه عملهم لديه فقاموا بالتربص له وقتله.وأمر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل احتراق مخزن لعب أطفال بحدائق الأهرام، وأشارت التحقيقات إلى أن المخزن بعقار يمتلكه صاحب محلات لعب أطفال، وأنه حوّل الجراج إلى ما يشبه مخزن ضخم على مساحة ٨٠٠ متر خصص نصفها لتخزين لعب الأطفال والنصف الآخر مخصص لتخزين الأدوية.وتبين من المعاينات وتحريات الأجهزة الأمنية أن النيران التهمت جزءا محدودا فقط من المخزن حوالي ١٠ أمتار، وتم السيطرة عليها قبل امتدادها لباقي المساحة أو باقي العقار، كما تبين أنه بدون ترخيص أو مجهز باشتراطات الأمن الصناعي على غرار عقار فيصل المحترق، ولكن قوات الإطفاء بقيادة اللواء هشام صادق مدير قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على الحريق ومحاصرته وإخماده قبل حدوث كارثة.وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تلقت بلاغا باندلاع النيران داخل مخزن فى منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور تم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة أو الوحدات السكنية بذات العقار.كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من بدروم و6 طوابق واندلعت النيران داخل مخزن متواجد بالبدروم، حيث تبين أنه يستخدم لتخزين لعب الأطفال.وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.فيما قرر المستشار ممدوح أبوحسين وكيل النائب العام لنيابة مركز شرطة حوش عيسى، حبس أصحاب قناة «أحمد ونهى» 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما ببث فيديوهات خادشة للحياء، لتحقيق أرباح مادية كبيرة.وشهدت التحقيقات مع «أحمد ونهى» المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على موقع «يوتيوب» انهيار المتهمة بالبكاء الشديد، قائلة: «إحنا كنا بنمثل.. كنا عوزين نكون أغنياء زي اليوتيوبر زينب وأحمد».وأنهت النيابة العامة بمركز حوش بمحافظة البحيرة التحقيقات مع «أحمد ونهى» المتهمين ببث مقاطع فيديو خادشة للآداب العامة على «يوتيوب» لتحقيق أرباح مادية.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تحوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنها سيدة، مقيمة بالقاهرة، وذلك حال تواجدها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين عن طريق الصفحة المشار إليها عبر شبكة الإنترنت مقابل مبالغ مالية.وأضافت بإنشائها الصفحة لذات الغرض، كما أمكن ضبط هاتف محمول خاص بالمتهمة يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.