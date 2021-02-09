اعتقال صحيفة تركية لتغطيتها احتجاجات طلاب جامعة البوسفور

أعلنت الكاتبة الصحفية التركية الشهيرة عائشة نور شاهين، اعتقالها من قبل الشرطة التركية واقتادتها القوات إلى مقر مديرية أمن الوطن، وذلك على خلفية تغطيتها للمظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في مقاطعة كادكوي للتضامن مع طلاب جامعة بوغازيتشي البوسفور.ونشرت شاهين تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، في وقت متأخر أمس، وقالت إنها تعرضت للاعتقال وأنها محتجزة في مديرية أمن الوطن.وقالت شاهين في تغريدتها، أصدقائي، الشرطة التركية بالباب، سيتم نقلي إلى مديرية أن الوطن، سأغير ملابسي وأخرج معهم، لم أستطع إخبار الجميع بما يحدث.