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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممي: إيران وكوريا الشمالية تعاونا في تطوير صواريخ بعيدة المدى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:44 ص
صاروخ
صاروخ
منار أحمد
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حذر تقرير أممي من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى.

وكشف خبراء الأمم المتحدة المكلفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن تعاونًا نوويًا قد تم بين طهران وكوريا الشمالية شمل مشاريع تطوير صواريخ بعيدة المدى كان آخرها كان عام 2020.

وأضاف التقرير أنه وفي العام نفسه، حضرت كوريا الشمالية لاختبار وإنتاج رؤوس حربية لصواريخ بالستية جديدة وتطوير أسلحة نووية تكتيكية.

كذلك عمدت بيونج يانج خلال العام الماضي، إلى إنتاج مواد انشطارية وحافظت على منشآتها النووية وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ البالستية.

ووفقًا للخبراء فإن كوريا الشمالية واصلت البحث عن معدّات وتكنولوجيا لهذه البرامج في الخارج، وأنها استحوذت على سفن، وباعت حقوقًا لصيد الأسماك، وواصلت تصدير الفحم في انتهاك للعقوبات أيضًا.

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