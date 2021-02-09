«إبيانة» تنتظر التطوير.. مسقط رأس سعد زغلول ضمن قرى «حياة كريمة»

تعد قرية "إبيانة" التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من أشهر القري التي دخلت ضمن مبادرة "حياة كريمة" على مستوى المحافظة لتنال نصيبها من التطوير والتحديث والارتقاء بحياة مواطنيها، حيث لم يتم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي التي تم إدخاله قبل سنوات، ولا رصف للشوارع، ولا مركز شباب، ولا توجد أي خدمات بها.ففي هذه القرية، ولد سعد زغلول، قائد ثورة 1919، وهي مسقط رأسه هو وعائلته الذين ما زال البعض منهم يعيش في القرية حتى الآن، وتربى وعاش فيها فترة من عمره، وفى مدخلها قاعدة إسمنتية كبيرة متهالكة، تحيطها مجموعة من الأعمدة القديمة الآيلة للسقوط، يتوسطها تمثال الزعيم الراحل سعد زغلول بطريقة لا تليق به.يقول يوسف النجار، أحد أهالي القرية، إنه منذ 15 عام قد تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 متر تقريبا لإقامة أول مركز شباب بالقرية ولكن لم تتم إقامته حتى الآن وأصبحت الأرض مقلبا للقمامة، كما أن مشروع الصرف الصحي الذي تم البدء فيه قبل عدة سنوات بعد معاناة لم ينتهِ حتى الآن دون أي نعرف أي موعد لنهايته، فضلا عن تلوث مياه الشرب أحيانا بسبب تلوث المواسير، لافتا إلى أن المواطنين يضعون آمالا كبيرة على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " من أجل تحسين وتغيير الأوضاع عن ماهو موجود حاليا.وأضاف أحمد سامي، أحد شباب القرية، أن الخدمات بشكل عام في القرية تقريبا غير موجودة وخاصة فيما يخص أعمدة الإنارة التي أصبحت متهالكة وتحتاج إلى تجديدها أو تغييرها نظرا لما تمثله من خطورة عالية علي حياة المواطنين، وأيضا أصبحت الشوارع عبارة عن برك ومستنقعات نتيجة التكسير لإدخال الصرف الصحي قبل سنوات، فضلا عن عدم توصيل الغاز الطبيعي للقرية علي الرغم من قربها الشديد من مدينة مطوبس.وعبر حسني إبراهيم، أحمد حمدي، شابان من القرية، عن سعادتهما لإدراج قرية "ابيانه" ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجل التطوير، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي لفتته الرائعه لتطوير الريف المصري.