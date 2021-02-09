حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 9 فبراير 2021

قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا:تشعر أن أدائك في عملك يتراجع بسبب حالتك النفسية السيئة، على كل الأحوال أنت قادر على تخطي ذلك، والفصل بين حياتك الخاصة والمهنية والرجوع كما كنت وأفضل.عاطفيًا:لا تعكر مزاجك بالتفكير في علاقتك العاطفية السابقة التي استنزفت طاقتك، واعمل على فك تعلقك به، اتبع حدسك ولاتسمح لأحد أن يكسر قلبك مرة أخرى.صحيًا:تشعر أن وزنك يزيد ولياقتك البدنية ليست كما كانت بسبب توقفك عن ممارسة التمارين الرياضية، وكثرة الأعباء عليك هذه الفترة.