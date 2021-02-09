حظك اليوم.. برج السرطان الثلاثاء 9 فبراير 2021
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:10 ص
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا:
اكمل دراستك وكورساتك لأنك سوف تستفاد منها جدًا هذه الفترة في عملك، وسوف تجعلك تتقدم لمستويات أفضل الفترة القادمة في حياتك العملية.
عاطفيًا:
سيحاول الحبيب التواصل معك للاعتذار لك عن ما بدر منه اتجاهك، افتح معه صفحة جديدة، إذا كان يستحق أن تكمل معه وتقبل اعتذاره قرارك في يدك فقط اتبع حدسك.
صحيًا:
قد تعاني هذه الفترة من نزلات البرد المتكررة، حافظ على صحتك وتناول المشروبات الدافئة والأدوية الطبية اللازمة.
مهنيًا:
اكمل دراستك وكورساتك لأنك سوف تستفاد منها جدًا هذه الفترة في عملك، وسوف تجعلك تتقدم لمستويات أفضل الفترة القادمة في حياتك العملية.
عاطفيًا:
سيحاول الحبيب التواصل معك للاعتذار لك عن ما بدر منه اتجاهك، افتح معه صفحة جديدة، إذا كان يستحق أن تكمل معه وتقبل اعتذاره قرارك في يدك فقط اتبع حدسك.
صحيًا:
قد تعاني هذه الفترة من نزلات البرد المتكررة، حافظ على صحتك وتناول المشروبات الدافئة والأدوية الطبية اللازمة.