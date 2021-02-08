سيد قاسم: مصر داعمة للتضامن العربي وعلاقاتها الخليجية في ثوابت السياسة الخارجية

قال النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها العربية والخليجية على نحو خاص، كما أنها تتمتع بخصوصية كبيرة وتعتبر من ثوابت السياسة الخارجية المصرية.وأضاف قاسم خلال تصريحات له اليوم، أن مصر تُعلي من شأن التضامن العربي والتكاتف لدرء الخطر والإرهاب عن الأمة العربية وإفشال المؤامرات المتوالية لإفساد وحدتها.وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءا من الأمن القومي المصري، كما أنها تتطلع باستمرار لتعزيز علاقاتها العربية وتمتينها مع دول الخليج بشكل كبير وفي شتى الجوانب، قائلا: كما قالت مصر من قبل، لحظة توقيع المصالحة الخليجية إنه من المهم أن تنصلح النوايا ويكون هناك عهد جديد من المصالحة العربية يختلف عن الماضي.وشدد قاسم على أن مبادئ السياسة المصرية، تقوم على البناء والتعاون ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن هناك تهديدات إرهابية وهناك مؤامرات وقوى إقليمية طامعة في الثروات العربية، ولابد أن تكون هناك يقظة لكل ذلك.