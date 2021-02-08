قتلاه لخصومة ثأرية.. المؤبد و10 سنوات لشقيقين بقنا

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة مزارع بالسجن المؤبد و١٠ سنوات لشقيقه وبراءة نجله لقيامهم بقتل عامل بقرية الحجيرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد .كما أمرت المحكمة أثناء الجلسة بحبس الرائد م ف ع أ لقيامه بالتزوير فى أوراق رسمية وقررت إخلاء سبيله بضمان وظيفته واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته للنيابة العامة للتحقيق فى واقعة التزوير .صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى .تعود أحداث القضية ليوم ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع منصور حسين على مزارع بقرية الحجيرات بمركز قنا إثر إصابته بطلقات نارية.وكشفت التحريات أن مرتكبى الحادث كلا من عز مسعود ابراهيم وشقيقه إبراهيم ٥٤ سنة مزارع ونجله أشرف عز ٢٦ سنه حيث تربصوا للقتيل على الطريق الزراعى وأطلقوا النار عليه وقتلوه لوجود خصومة ثأرية بينهم .وتم ضبط المتهمين الثانى والثالث وإحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وقضت بالسجن المؤبد للأول والسجن ١٠ سنوات الثانى وبراءة الثالث .وتبين أثناء نظر القضية قيام الرائد م ف ع أ بالتزوير فى محضر ضبط المتهمان الثانى والثالث وقررت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.