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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير يكشف انتهاكات أردوغان من 2002 حتى عام 2020

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:20 م
سيزغين تانريكولو
سيزغين تانريكولو
منار أحمد
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قال نائب تركي معارض عن حزب الشعب الجمهوري، سيزغين تانريكولو، إن ما لا يقل عن 43 ألف انتهاك للحق في الحياة ارتكبت خلال فترة حزب العدالة والتنمية بدءًا من عام 2002 حتى عام 2020.

وأشار تانريكولو، إلى أنه شهدت فترة 18 عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم، 1062 حالة قتل خارج نطاق القضاء، و261 جريمة قتل مجهولة الهوية، بالإضافة إلى 305 حالات وفاة ناجمة عن الألغام الأرضية، و850 حالة وفاة في هجمات المنظمات غير الشرعية، و120 حالة وفاة خلال النزاعات المدنية، و781 حالة وفاة على طرق الهجرة، و86 حالة وفاة في الحجز، و30 حالة وفاة نتيجة الإضراب عن الطعام.

كما أظهر التقرير انتهاك الحق في الحياة لـ 2380 شخصًا في السجون، ومقتل 6732 امرأة في جرائم قتل النساء، و112 في جرائم القتل بدافع الكراهية، و26407 أشخاص في جرائم قتل مهنية، و373 شخصًا في وفاة جنود مشبوهين، و274 شخصًا خلال محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، و11 شخصًا في حوادث تسببت فيها مركبات للشرطة.

وبحسب التقرير في الفترة من 16 أغسطس 2015 إلى 1 يناير 2020، تم فرض 381 حظر تجول في 11 ولاية، وما لا يقل عن 51 ناحية خلال فترة حظر التجول في المحافظات ذات الأغلبية الكردية في تركيا، فقد 321 مدنيًا حياتهم بين 16 أغسطس 2015 و16 أغسطس 2016.

وأشار التقرير إلى انتهاك حقوق الأطفال في الفترة من 2011 إلى 2020، تم انتهاك الحق في الحياة لما لا يقل عن 3396 طفلًا في جميع أنحاء تركيا.

كما أظهر التقرير أن 808 صحافيين تم اعتقالهم خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وخلال 18 عامًا، وقعت ما لا يقل عن 27493 حادثة تعذيب وسوء معاملة، بلغت هذه الحوادث ذروتها في عامي 2015 و2016.

بينما شهد عام 2015، 5،671 حادثة تعذيب وسوء معاملة في تركيا، كان هذا الرقم 5،606 في عام 2016.

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