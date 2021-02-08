بدعم إقامة الدولة وجلسات الحوار.. جهود السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

- تأكيده دعم فلسطين في 2016



بدأت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، ‏جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة، والتي تشمل مشاركة جميع الفصائل، حيث يشارك في جلسات الحوار الوطني 14 فصيلا فلسطينيا، وهم من سبق لهم التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة عام 2011، وتتناول المباحثات مخرجات اجتماع الأمناء العامين، والاتفاقيات والتفاهمات الثنائية التي تمت حول إجراء الانتخابات الفلسطينية.وتسعى جلسات الحوار في القاهرة لتذليل آخر العقبات أمام إجراء الانتخابات الأولى في فلسطين، منذ 15 عاما، حيث تسبب الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس في شلل المجلس التشريعي، وعدم حصول انتخابات أخرى.وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أكثر الرؤساء الذين حرصوا على دعم القضية الفلسطينية منذ مجيئه إلى الحكم، حيث حرص على إيجاد حل عادل ينهي الأزمة الفلسطينية وذلك خلال المؤتمرات الدولية والإقليمية، وأيضًا من خلال استضافة عدد من الأطراف الفلسطينية.و بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة مصر، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها، فضلًا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطيني.وسط الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصرفي 2016، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، وخلال كلمته بمحافظة أسيوط في افتتاح احد المشروعات في مايو 2016 علي عدة محاور:1- مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة من أجل إقامة دولة فلسطينية، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.2- التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة، ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط،3- ضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.4- دعم الفلسطينيين في خطواتهم المقبلة سواء بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الفرنسية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي.- تسوية القضية الفلسطينيةاستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي، وزراء خارجية الرباعية الدولية "مجموعة ميونيخ"، المعنية بدعم مسار عملية السلام في الشرق الأوسط، واطلع خلال اللقاء على مستجدات جهود مجموعة ميونخ الوزارية لإعادة تنشيط المسار التفاوضي للقضية الفلسطينية في ضوء انعقاد اجتماعها الحالي بالقاهرة.وأكد الرئيس السيسي أهمية التحرك في الوقت الراهن لإعادة طرح ملف عملية السلام على الساحة السياسية الدولية، مع مراعاة آخر التطورات السياسية على المستويين الدولي والإقليمي وأخذًا في الاعتبار عضوية المجموعة التي تضم الدولتين العربيتين الأقرب إلى القضية الفلسطينية إلى جانب كبرى دول الاتحاد الأوروبي.