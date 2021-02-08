تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي





تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021





يمكن لملايين المصريين من عشاق كرة القدم متابعة مباراة الأهلي المصري و بايرن ميونخ الألماني في النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام اليوم في تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الاثنين 8 فبراير في استاد الريان بالعاصمة القطرية الدوحة على تردد قناة الكأس عبر القمر الصناعي نايل سات 12245 واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 والتي سبق وأن أذاعت مباراة الأهلي المصري ونظيره الدخيل القطرى.





مجموعة قنوات الكأس القطرية 2021

تتكون مجموعة قنوات الكأس القطرية من 8 قنوات مابين قنوات مشفرة ومفتوحة تم إنشاؤها عام 2006 لها حق في إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية وتسليط الضوء على البطولات الخليجية و الآسيوية حصلت على تغطية العديد من البطولات مثل كأس العالم وكأس آسيا وكأس الخليج حيث تتمتع بنسب مشاهدة عالية من الملايين من عشاق كرة القدم عبر مختلف القارات تضم مجموعة هائلة من مقدمي البرامج الرياضية أبرزهم عبيد جمعة و ماجد الخليفي و خالد جاسم و بدر بلال.

برامج قنوات الكأس القطرية 2021

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة البرامج الرياضية المميزة عبر تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 أبرز تلك البرامج المجلس الذي يقدمه خالد جاسم و 90 دقيقة فالح الشهري و الحكم الذي يقدمه بدر بلال و فض فض الذي يقدمه مشعل الشمري و حماد العبيدي و جرايد الذي يقدمه جاسم حسين وحصاد الأسبوع الذي يقدمه المهدي الراضي سبورت نت الذي يقدمه خالد الحدي





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مازال البحث مستمرًا عبر محرك البحث العالمي جوجل عنالتي تذيع مباريات بطولة كأس العالم للأندية لمتابعة مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة و معلومات عن البطولة.