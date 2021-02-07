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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برامج توعوية لرفع الوعي السياحي والأثري لفئات المجتمع

الأحد 07/فبراير/2021 - 11:40 م
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رامى حسين
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عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة بالزمالك مع أعضاء لجنتي الترويج والمعارض الخارجية، والفعاليات والأحداث الداخلية، لمناقشة آليات خطة تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية والعمل على إبراز المقومات السياحية والأثرية المصرية الفريدة والمتنوعة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة العمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية من خلال تنظيم رحلات لطلاب المدارس وشباب الجامعات للمحافظات السياحية المختلفة، اضافة إلى إقامة أنشطة سياحية وأثرية وبرامج توعوية لرفع الوعى السياحى والأثرى لدي كافة فئات المجتمع من شباب وكبار السن وطلاب المدارس والجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتم استعراض مستجدات أعمال إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول (موبايل ابليكيشن) للترويج للسياحة المصرية، إضافة إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالتسويق السياحي لمصر بالأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

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