برلماني: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة تاريخية وغير مسبوقة

قال الصافي عبد العال الصغير عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن محافظة الإسكندرية، إن زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة تاريخية وغير مسبوقة، مضيفا أنه أول زعيم مصري يتواجد في منطقة شعبية مثلها ويطالب بتطويرها، وتطوير السكن والأماكن التي يعيش فيها الناس وبناء وحدات سكنية آدمية وحضارية.وأشار عضو مجلس النواب خلال تصريحات له اليوم، إلى ما قاله الرئيس السيسي بأن الهدف من التواجد وزيارات المناطق، أن نعيش مع الناس حجم المشكلة ولا نتحدث عنها فقط، قائلا: «سيتم توفير وحدات سكنية للناس بقيمة الإيجارات التي يدفعونها شهريا».وأفاد بأن مصر تشهد نهضة عمرانية كبيرة ولا يمكن التقليل منها على الإطلاق، والهدف توفير وحدات سكنية حضارية وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل وتطوير المناطق الشعبية وتوفير الخدمات.وأكد نائب مستقبل وطن أن مصر بدأت بالمناطق العشوائية، والآن في عزبة الهجانة تبدأ تطوير المناطق غير المخططة وهو ما ينعكس على حياة الناس وينعكس على أحوالهم المعيشية والمادية، قائلا: «شكرا للرئيس على اهتمامه بالبسطاء».