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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: حديث السيسي حمل رسائل قوية ومطمئنة للشعب

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:08 م
محمد الكومي عضو مجلس
محمد الكومي عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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أكد محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، حمل العديد من التصريحات والرسائل القوية المطمئنة للشعب المصري بأن القيادة السياسية على دراية بكل طلبات المواطنين والعمل على تحقيقها، إضافة إلى أنها ايضًا تعكس إرادة الدولة لاقتحام كافة الملفات ومواجهة المشكلات والتحديات.

وأضاف «الكومي» في بيان له اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية يُعد رسالة قوية للمواطنين وناقوس لأهمية تنظيم النسل، للاكتفاء بطفلين فقط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الحالي من فيروس كورونا، علاوة على معاناة الدولة من المشكلة السكانية وأثرها على التنمية الاقتصادية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تمويل الدولة للمشروعات السكنية كانت من أهم الجهود لمواجهة العشوائيات وتطوير حياة المواطن المصري للحياة الكريمة ومبادرات أخرى تم تنفيذها في خلال 4 سنوات لم تتم من قبل، لافتًا إلى أن خطة تطوير الريف وتنميته توفر فرص العمل وتمنع من الهجرة الداخلية إلى العاصمة.

وأشار «الكومي» إلى أن تداعيات النمو المفرط الذي لا يرافقه تزايد في النمو الاقتصادي، ستكون عواقبه كبيرة في المجال الصحي والتعليم وسوق الشغل، متوقعًا نجاح الخطة القومية لضبط النمو السكاني التي وضعتها الدولة، خاصة أن أكثر من ملف ومشروع قومي أقدمت عليه الحكومة كانت على قدر المسئولية، إذ إن ملامح هذه الاستراتيجية توحى بالنجاح، وذلك من خلال وضع آلية مناسبة من أجل الوصول إلى كل سيدة في كل مكان على مستوى الجمهورية، وإعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات المستهدفة التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية، بحيث يكون العمل محفزًا قويًا لهن على تنظيم الأسرة، مع وضع رسائل توعوية مختلفة عن أهمية تنظيم الأسرة في المناهج التعليمية منذ الصغر.

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