تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ BeIN Sport HD

تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

وننشر لكم في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم، تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونيخ، الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية المقامة في قطر خلال الساعات الماضية من قبل جماهير الأهلي في كل أنحاء الجمهورية والجماهير المصرية والعربية بشكل عام الذين يبحثون على تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن على النايل سات للاستمتاع بهذه المواجهة الهامة والمرتقبة التي دفعت الجميع لعد الساعات انتظارا لها.



قناة بين سبورت المفتوحة BeIN Sport HD

وصرحت مجموعة قنوات "بين سبورت الرياضية القطرية" بأن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ سيتم عرضها على قناة بين سبورت المفتوحة دون استوديو تحليلي وأكدت أن المعلق المصري علي محمد علي سيتولى التعليق على هذه المباراة على الهواء مباشرة والتي ستقام في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، وينظر الكثير من الجماهير الأوروبية والأهلاوية والمصرية ايضا أن النادي الأوروبي هو من يجتاح الأهلي بالفوز الساحق ولكن على أرض الواقع الأهلي لن يلعب تلك المباراة بسهولة إطلاقا فمن المعروف عن نادي القرن ليس بيسر أو سهولة في أرض الواقع.



تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات



القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: افقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 23.



وتعد هذه أول مرة يواجه المارد الأحمر أحد الأندية الأوروبية فى بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك الأهلي فى البطولة مرات سابقة ولم يواجه أي فريق أوروبي فى البطولة وحقق المركز الثالث فى البطولة عام 2006.





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