نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية يبدأ اليوم زيارة عمل للجزائر

يبدأ اليوم الأحد نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية إينيازيو كاسيس زيارة عمل إلى الجزائر تستمر حتى بعد غد الثلاثاء.وحسب بيان الخارجية الجزائرية، "تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا، وتشكل فرصة مهمة لكلا الطرفين للتعبير عن إرادتهما السياسية لتوفير جميع الظروف الملائمة لإزالة جميع العقبات، وإعطاء نَفَس جديد للشراكة والتعاون الثنائي في جميع أبعادها".وأضاف البيان:"ستشكل هذه الزيارة فرصة لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والسويسرية لاستعراض المحاور ذات الأولوية للتعاون الثنائي والنظر في الاستحقاقات الرئيسية المقبلة لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".كما ستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيما التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي، في صلب المناقشات بين الوزيرين.