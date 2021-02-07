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الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«صنداي تايمز»: بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:28 م
تجار التجزئة وشركات
تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا
منار احمد
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قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، اليوم، إن بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كورونا.

واستدعت الحكومة عدة شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على «الأرباح الاستثنائية»، بحسب الصحيفة.

كما أشارت «صنداي تايمز» إلى أنه من المستبعد أن يكشف وزير المالية، ريشي سوناك، عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس المقبل، في حين يرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.

وبعد اقتراض حكومي سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه ريشي سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، حيث أظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أبريل، مستوى قياسيا مرتفعا، عند 271 مليار جنيه إسترليني (نحو 370 مليار دولار).

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