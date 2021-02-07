ضبط زيوت سيارات مستعملة داخل مخزن بدون ترخيص في الهرم

ضبط رجال مباحث التموين بالجيزة، كمية من زيوت السيارات المستعملة، داخل مخزن بدون ترخيص في الهرم، وجاري إعداد الأكمنة للقبض على المدير المسئول عنه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع أحد الأشخاص لكميات من زيوت السيارات المستعملة، وتخزينها بقطعة أرض فضاء بمنطقة سكنية بالهرم، وإعادة بيعها لغش المستهلكين.وداهم رجال المباحث المخزن، وتم ضبط 8 تنكات تحتوي على كمية من الزيوت، بلغت 8 أطنان، وموتور لشفط الزيوت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري إعداد الأكمنة لضبط المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.