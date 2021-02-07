ضغوطات دولية لحظر إيران من الأولمبياد بعد إعدام رياضيين

دعت منظمات الدفاع عن الرياضة مجددا، لحظر إيران من المشاركة في أولمبياد طوكيو هذا العام، بعد قرار النظام الإيراني عقوبة إعدام أخرى خارج نطاق القضاء على بطل رياضي الأسبوع الماضي.علي المطيري بطل الملاكمة والمدرب الشعبي، أُعدم في سجن شيبان بمحافظة خوزستان في 28 يناير. وتعرض المطيري (30 عامًا) لتعذيب شديد، أدى إلى اعترافه بقتل عنصرين من ميليشيا الباسيج عام 2018 وفقا لناشطين وعائلته.وقال روب كوهلر المدير العام لـ"Global Athlete"، مجموعة مناصرة دولية للرياضيين الأولمبيين: "يجب على اللجنة الأولمبية الدولية أن تعمل الآن، صمتهم جعلهم متواطئين ويشير عدتحركهم بوضوح إلى أنهم يفضلون أصحاب المصلحة على حقوق الرياضيين"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.