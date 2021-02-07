حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 7 فبراير 2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:31 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج الحوت على النحو التالي:
مهنيا: اترك التفكير بعشوائية وحاول السيطرة على حياتك المهنية واستشير اصحاب الخبرة، تحتاج لوضع خطة قوية لكي تنجز كل ما لديك من أعمال وتحسين ظروفك المادية.
عاطفيا: أنت تجهل مع من وأين تبدأ مع شريكك، تحدث معه بوضوح وتأكد اذا كان يحبك سيقبل بظروفك وينتظرك، وستجد نفسك مرتاحا بصحبته.
صحيا: احذر من السقوط والحوادث ولاتتجاهل العوارض الصحية المؤقتة حتى لا تتفاقم وتتحول لمشكلات صحية قوية.
مهنيا: اترك التفكير بعشوائية وحاول السيطرة على حياتك المهنية واستشير اصحاب الخبرة، تحتاج لوضع خطة قوية لكي تنجز كل ما لديك من أعمال وتحسين ظروفك المادية.
عاطفيا: أنت تجهل مع من وأين تبدأ مع شريكك، تحدث معه بوضوح وتأكد اذا كان يحبك سيقبل بظروفك وينتظرك، وستجد نفسك مرتاحا بصحبته.
صحيا: احذر من السقوط والحوادث ولاتتجاهل العوارض الصحية المؤقتة حتى لا تتفاقم وتتحول لمشكلات صحية قوية.