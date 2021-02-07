حظك اليوم.. برج القوس الأحد 7 فبراير 2021
الأحد 07/فبراير/2021 - 08:29 ص
سلمى بدرطباعة
قدمت عالمة الفلك وقارئة التاروت مروة نصر حظك اليوم لبرج القوس على النحو التالي:
مهنيا: تنشغل في بعض الأمور الفرعية التي تأتي على حساب عملك، ركز على أدائك في عملك ونظم وقتك حتى تظل محافظا على نجاحك ومجهودك.
عاطفيا: قد تلعب الصدفة دور مهم جدا في علاقتك العاطفية وتطورها لمستوى أفضل، خاصة أن الظروف التي كنتم تمرون بها كادت تنهي هذه العلاقة.
صحيا: حافظ على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وواظب عليها وابتعد عن التدخين والمدخنين وكل ما يضر صحتك هذه الفترة.
مهنيا: تنشغل في بعض الأمور الفرعية التي تأتي على حساب عملك، ركز على أدائك في عملك ونظم وقتك حتى تظل محافظا على نجاحك ومجهودك.
عاطفيا: قد تلعب الصدفة دور مهم جدا في علاقتك العاطفية وتطورها لمستوى أفضل، خاصة أن الظروف التي كنتم تمرون بها كادت تنهي هذه العلاقة.
صحيا: حافظ على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وواظب عليها وابتعد عن التدخين والمدخنين وكل ما يضر صحتك هذه الفترة.