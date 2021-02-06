برلماني: السياحة صمدت أمام كورونا في مصر بفضل دعم الدولة

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السياحة وعلى مدى العام الماضي انهارت تقريبا في العالم كله بسبب الظروف الصحية وتفشي كورونا، وتوقف السفر والإغلاق العام في الكثير من دول العالم، موضحا أن مصر ما زالت صامدة ولم تنهار بفضل الإدارة الرشيدة للدولة وحزمة الإجراءات التي دفعت بها الدولة لدعم قطاع السياحة سواء في الفنادق والمنشأت السياحية أو دعم دعم العاملين في مجال السياحة.وأشار خلال تصريحات له اليوم، إلى أن وزارة السياحة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية عملت على تعزيز ريادة مصر كواجهة سياحية كبيرة حديثة ومستدامة، وبما تملكه مصر من موارد سياحية طبيعية وبشرية، وهو ما انعكس على ايرادات السياحة التي وصلت إلى نحو 13 مليار دولار عام 2019.وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية ان العام الماضي 2020، فإن وزارة المالية خصصت نحو 3 مليار جنيه لإقراض المنشأت السياحية والفندقية ومساندتها في الأزمة، قائلا: "جاء مصر منذ مطلع يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر نحو 1.5 مليون سائح رغم الإغلاق في العالم كله".وأكد أن السياحة في مصر مصدر رئيسي للدخل وتعود بالفعل الى سابق عهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر لن تتأثر كما حدث بالجوار بفضل القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة.