رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 07 فبراير 2021 الموافق 25 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: السياحة صمدت أمام كورونا في مصر بفضل دعم الدولة

السبت 06/فبراير/2021 - 10:47 م
النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن السياحة وعلى مدى العام الماضي انهارت تقريبا في العالم كله بسبب الظروف الصحية وتفشي كورونا، وتوقف السفر والإغلاق العام في الكثير من دول العالم، موضحا أن مصر ما زالت صامدة ولم تنهار بفضل الإدارة الرشيدة للدولة وحزمة الإجراءات التي دفعت بها الدولة لدعم قطاع السياحة سواء في الفنادق والمنشأت السياحية أو دعم دعم العاملين في مجال السياحة.

وأشار خلال تصريحات له اليوم، إلى أن وزارة السياحة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية عملت على تعزيز ريادة مصر كواجهة سياحية كبيرة حديثة ومستدامة، وبما تملكه مصر من موارد سياحية طبيعية وبشرية، وهو ما انعكس على ايرادات السياحة التي وصلت إلى نحو 13 مليار دولار عام 2019.

وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية ان العام الماضي 2020، فإن وزارة المالية خصصت نحو 3 مليار جنيه لإقراض المنشأت السياحية والفندقية ومساندتها في الأزمة، قائلا: "جاء مصر منذ مطلع يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر نحو 1.5 مليون سائح رغم الإغلاق في العالم كله".

وأكد أن السياحة في مصر مصدر رئيسي للدخل وتعود بالفعل الى سابق عهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن مصر لن تتأثر كما حدث بالجوار بفضل القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

السيسي يعلق على كثرة مشروعات الطرق والكباري

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

بايرن ميونيخ يعلن تأخر رحلته المتجهة إلى الدوحة لمواجهة الأهلي

الصور

image description

نواب دمياط يطالبون بإلغاء قرار دمج مستشفى طوارئ كفر سعد

image description

بدء تطعيم أطقم أسيوط الطبية بلقاح كورونا

image description

علي زين العابدين.. أول مولد في زمن كورونا تقام شعائره (صور)

image description

تنفيذ 41 قرار إزالة لتعديات بمركز القوصية بأسيوط

image description

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بقرى أسيوط

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يسجل هدفًا قاتلا لـ جالاتا سراي أمام فنربخشة في قمة الدوري التركي

أول تعليق من الرئيس السيسي على عقار فيصل المحترق

القبض على نجل صفوان ثابت بتهمة تمويل الإرهاب

السودان: سد النهضة يهدد أمن 20 مليون مواطن

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الإيسيسيكو تدعو الى التوعية بمخاطر ختان الإناث

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

مرعب.. فيضان «بلون الدم» يغرق قرية إندونيسية

الصين تضيف أكثر من 500 نوع إلى قائمة حماية الحياة البرية

أيام زمان

«لقاء الدنيا والدين».. كيف رد «هيكل» على شائعة إلحاده؟

«محدش فيهم خان».. اعترافات أحمد آدم عن «هنيدى» وعلاء ولى الدين

«أخذ نصف يوم».. العلايلى يروى حكاية تصوير أصعب مشاهد «الأرض»

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
«كورونا».. تجارة الحياة والموت
ماجد حبته
دبلوماسية التظاهر وقلة الأدب!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
المزيد

الثقافة

خالد قنديل: كتاب «تاريخنا التشريعي» محاولة لتقديم حزب الوفد للشباب

مصطفى عبدالوارث يستعرض المواقف المشرفة لحزب الوفد

أوّلُ ما تراءى لى داخلَ البلّورة

أزمة الأربعين