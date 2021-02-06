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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«بدل البنج».. سماع الموسيقى في العمليات يقلل الألم

السبت 06/فبراير/2021 - 10:33 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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تشير دراسة جديدة إلى أن سماع الموسيقى أثناء إجراء العمليات الجراحية، يساهم في تقليل الألم عند الاستيقاظ، وذلك وفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني.

أوضح باحثون أن الاستماع إلى الموسيقى والكلمات الهادئة عندما تكون فاقدًا للوعي على طاولة العمليات يساهم فى استرخاء الأعصاب، الأمر الذى يساعد فى تقليل التعب الناجم من العملية.

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين تم تشغيل الأصوات عبر سماعات الرأس أبلغوا عن ألم أقل بنسبة 25% من أولئك الذين خضعوا للجراحة في صمت.

كما كانوا أقل عرضة بنسبة 17% لاحتياجهم إلى المسكنات الأفيونية مثل المورفين - عائلة الأدوية الأكثر شيوعًا بعد الجراحة - خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد العملية.

وتظهر الأبحاث أن حوالي 80 في المائة من المرضى يعانون من هذا، مع استمرار الألم لحوالي واحد من كل عشرة أشخاص.

وأشاد البروفيسور ويليام هاروب جريفيث، استشاري التخدير في "إمبريال كوليدج هيلث كير"، ونائب رئيس الكلية الملكية لأطباء التخدير، أنه تم تستخدم العقاقير الشبيهة بالمورفين بشكل شائع لعلاج الألم الحاد بعد الجراحة، لكن يمكن أن يكون لها آثار جانبية كبيرة بما في ذلك صعوبات التنفس والإمساك والحكة.

وأضاف جريفيث، أنه من المعروف أن الموسيقى لها تأثير عميق على عواطفنا وحالتنا العقلية عندما نكون مستيقظين، حيث تؤدي متعة الاستماع إلى الموسيقى إلى إطلاق مواد كيميائية "تجعلك تشعر بالسعادة"، وهي الإندورفين، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والتوتر والقلق.

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