وسط إجراءات احترازية.. أسرة إنجليزية تزور متحف الإسماعيلية
السبت 06/فبراير/2021 - 06:26 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
استقبل متحف آثار الإسماعيلية، أسرة إنجليزية، مشدًدا على اتخاذ كافة الإجراءات الااحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وحرصت الأسرة الإنجليزية على زيارة متحف آثار الإسماعيلية، للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الأثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، على هامش جولتهم السياحية في مصر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل المتحف القومي.
وأكدت إدارة المتحف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.
وحرصت الأسرة الإنجليزية على زيارة متحف آثار الإسماعيلية، للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الأثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، على هامش جولتهم السياحية في مصر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل المتحف القومي.
وأكدت إدارة المتحف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.