وسط إجراءات احترازية.. أسرة إنجليزية تزور متحف الإسماعيلية

استقبل متحف آثار الإسماعيلية، أسرة إنجليزية، مشدًدا على اتخاذ كافة الإجراءات الااحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.وحرصت الأسرة الإنجليزية على زيارة متحف آثار الإسماعيلية، للتعرف على تاريخ إنشائه وأهم القطع الأثرية المعروضة من خلال سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، على هامش جولتهم السياحية في مصر، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية داخل المتحف القومي.وأكدت إدارة المتحف اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.