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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة مبيض محارة باغتصاب موظفة لـ13 مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 06:56 م
اغتصاب
اغتصاب
عادل عبد العال
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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، محاكمة مبيض محارة بتهمة اغتصاب موظفة في دار السلام لجلسة 13 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلى ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "باسم. س"، مبيض محارة، بمواقعة المجني عليها "منيرة. ف"، بغير رضاها بأن تسلل للوحدة السكنية خاصتها وأمسك بها عنوة مطوقًا عنقها باستخدام قطعة قماشية بقصد منعها من الاستغاثة حتي أغشي عليها وما إن عادت إلي وعيها حتي فوجئت بحسر ملابسها عنها وكان من شأن تلك بث الرعب في نفس المجني عليها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من مواقعتها بغير رضاها.

أضاف أمر الإحالة قيام المتهم بسرقة شاشة التلفاز المملوكة للمجني عليها وكان ذلك بواسطة الإكراه الواقع عليها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليها "منيرة. ف"، موظفة، والتي تتهم فيها مبيض محارة، بمواقعتها بغير رضاها بعد التسلل إلى شقتها خلسة.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها حال تواجدها داخل مسكنها فوجئت بتسلل المتهم داخله وما إن شاهدته أمسك بها عنوة ضاغطًا على عنقها فأغشي عليها، وما إن عادت إلى وعيها وشاهدها المتهم إلا وضغط على عنقها مرة أخرى باستخدام قطضعة قماشية للحيلولة دون استغاثتها، وما إن عادت إلى وعيها مرة أخرى ووجدت نفسها مجردة من كامل ملابسها.

توصلت التحريات لصحة الواقعة على النحو الذي شهدت به المجني عليها، وأضافت بانصراف قصد المتهم من الضغط على عنقها للحيلولة دون استغاثتها لإتمام جريمة السرقة.

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