كليتشدار أوغلو: أردوغان يضع العراقيل أمام عمل رؤساء البلديات

طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، اليوم السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بضرورة اتخاذ قرار بمساعدة أصحاب المقاهي، إثر الإغلاق الذي تشهده البلاد في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.وقال كليتشدار أوغلو إن حزب العدالة والتنمية، برئاسة أردوغان، يضع العراقيل أمام رؤساء البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، وفقا لموقع تركيا الآن.أردف: الحزب الحاكم يمنعهم من تقديم المساعدات للمحتاجين، رغم بذلهم أقصى الجهد في سبيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا: "لن يمنعونهم من مواصلة تقديم المساعدات".وتساءل كليتشدار أوغلو مستنكرًا عن السبب وراء رفض حزب العدالة والتنمية مساعدة أصحاب المقاهي، علاوة على أنهم لا يدعون حزب الشعب الجمهوري يقدم المساعدات اللازمة.