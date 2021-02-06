



موقع الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد

يمكن لعملاء شركة بتروتريد الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية استخدام الموقع الالكتروني الرسمي من خلال هذا الرابط ( من هنا ) للاستعلام عن إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يدعو إلى التباعد الاجتماعي ويستلزم عدم دخول مندوبي شركات الخدمات الحكومية من دخول المنازل لعدم انتشار العدوي بين المواطنين خاصة وأن هذا المندوب سيتعامل مع أفراد كثيرة داخل منازلهم بحكم عمله.





خطوات الاستعلام الالكتروني عن الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي

يحب على عملاء شركة بتروتريد الغاز الطبيعي التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الفاتورة الشهرية عبر الموقع الالكتروني:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد من خلال هذا الرابط ( من هنا )





الضغط على تسجيل قراءة العدادات المنزلية





كتابة رقم العداد





تحديد موقع العداد بدقة وفقا لإيصال الاستهلاك





كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود





طرق دفع فواتير الغاز الطبيعي إلكترونيا





يستخدم موقع الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد لتسجيل قراءة العدادات المنزلية فقط أما الدفع فقد اختارت شركة بتروتريد عدة وسائل الدفع الالكتروني وهي :-





مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات





شركات التحصيل الالكتروني ( بي ، أمان، مصاري، فوري، ..)





تطبيق ماي فوري عبر الهواتف المحمولة





تطبيق جوميا عبر الهواتف المحمولة





محافظ البنك الأهلي أو بنك مصر





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مع بداية كل شهر يزيد البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن موقع الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بتروتريد خاصة في ظل الأوضاع الراهنة للبلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي منع كثير من مندوبي الشركات الخدمية من الذهاب إلى المنازل سواء للقراءة الاستهلاك الشهري أو تحصيل الفواتير، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام المخصص من الشركة للاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الغاز المنزلي.