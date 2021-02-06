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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: التخلص من 52 حاوية قابلة للاشتعال بمرفأ بيروت

السبت 06/فبراير/2021 - 02:26 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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صرحت السفارة الألمانية في بيروت، اليوم السبت، بأنه تم الانتهاء من عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة، كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، على أن يتم شحنها إلى ألمانيا.

وقال السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل فى تغريدة له على تويتر عن إتمام الجزء الأول من المهمة بعدما عالجت شركة كومبي ليفت 52 حاوية من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود وشكلت تهديدًا للناس في بيروت.

وكانت الحاويات منذ العام 2009 تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلص منها، وأثير وجودها بعد شهر تقريبًا من انفجار المرفأ، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، من دون إجراءات حماية.

وقالت المديرية العامة للأمن العام، فى تقرير لها إن المستوعبات تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن، وفقًا لفرانس برس.

وقال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمرفأ بالتكليف باسم القيسي لفرانس برس في نوفمبر الماضى لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت.

ولا تمتلك الأجهزة المعنية، سواء العسكرية أو إدارة المرفأ، قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محليًا.

يذكر أن لبنان وقع في نوفمبر الماضي عقدًا مع شركة كومبي ليفت الألمانية بقيمة 3٫6 مليون دولار للتخلص من مواد خطرة قابلة للاشتعال بعد اكتشاف تخزينها في مرفأ بيروت، الذي شهد انفجارًا مروعًا في أغسطس الماضي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضرارًا جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة.

وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان.

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