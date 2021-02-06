سقوط فنى مصاعد أثناء أعمال الصيانة بمستشفى شندويل فى سوهاج

أصيب عامل بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، عقب سقوطه من مصعد مستشفى الصدر بجزيرة شندويل والمخصص لعزل مرضى كورونا، شمالي محافظة سوهاج.وبدأت تفاصيل الواقعة بحسب بيان أمني، بتلقي اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جزيرة شندويل بسقوط أحد الأشخاص من مصعد مستشفى الصدر المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وبالفحص تبين أنه أثناء إجراء "م. إ" 26 عامًا، موظف بشركة خاصة بتركيب وصيانة المصاعد، عملية الصيانة الدورية للمصعد المشار إليه اختل توازنه وسقط أرضًا من الدور الأول، ما نتج عنه إصابته بكسر بالذراع اليسرى وجروح وكدمات متفرقة بالجسد.جرى نقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.