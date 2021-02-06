ضبط أدوية مهربة ومستلزمات منتهية الصلاحية في دمياط

تحركت حملة مكبرة من مديرية الصحة بدمياط، للتفتيش على المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة، وضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين ومتابعة توافر أدوية علاج فيروس كورونا فى المنشآت الصيدلية، والمرور على المراكز والعيادات والمعامل الخاصة، وعدد من الأماكن غير المرخصة.أسفرت الحملة عن ضبط أدوية تحتوى على مادة الترامادول جدول أول مخدرات فى قسمها الثانى بإحدى الصيدليات "35 قرصًا"، وضبط أدوية ومستلزمات منتهية الصلاحية في أحد المراكز الطبية 400 قرص و500 أمبول.كما تم ضبط أدوية مهربة 4 آلاف قرص غير مسجلة بوزارة الصحة في إحدى الصيدليات وتم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير500 قرص و600 أمبول. وأدوية تحتوى على مادة البريحابالين جدول ثالث مخدرات فقرة د فى صيدلية أخرى300 قرص.وتم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحى في مركز خاص 500 قرص، وتم ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية، وأصناف مواصفات قياسية صدر بشأنها منشور من هيئة الدواء المصرية 4100 قرص.تم ضبط أدوية تحتوى على مادة الميزوبروستول غير مصرح بتداولها فى الصيدليات العامة تخضع للكتاب الدورى 1 لسنة 2012، وتم ضبط ادوية عينات مجانية معدة للبيع (300) قرص.كما تم تحرير عدة محاضر عدم تواجد للصيدلى المدير المسئول أو ثاني وتم تحرير محاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص.