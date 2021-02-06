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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هل «صراخ الستات».. صحى؟

السبت 06/فبراير/2021 - 07:17 ص
صراخ الستات
صراخ الستات
إسلام جمال
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تعد المرأة كائنًا عاطفيًا أكثر منها عقلانيًا، لذلك تبالغ في انفعالاتها أحيانا ولا تعرف كيف تسيطر عليها، خاصة في المواقف التي تشعرها بالغضب والحزن، فتتبلور انفعالاتها في صورة بكاء هيستيري أو صراخ، مما يجعل الرجال يتذمرون من صراخ زوجاتهم المزعج في البيت.

وأوضحت راند الطحان، أخصائية الإرشاد النفسي والاجتماعي، أن صراخ المرأة عبارة عن تنفيس لأحاسيس الدفينة في قلبها، فالأمومة والأطفال وواجبات البيت ليست هينة وأكثرها يقع على عاتق المرأة.

وأشارت "راندا" إلى أن أسباب صراخ المرأة يرجع لأنها غير قادرة على الموازنة بين بيتها وبيئتها وتريد أن تنجح، الأمر الذى يشكل عبئا نفسيًا عليها.

وأضافت"راندا" أن الكثير من النساء تسعى للمثالية، من خلال اختيار زوج وتربية أطفال متفوقين، الأمر الذى يجعلها مضغوطة بشكل كبير.

ونوهت أخصائي الإرشاد النفسي والاجتماعي، بأن المرأة تصرخ نتيجة معاناتها من الجفاف العاطفي والشعور بالوحدة.

ونصحت "راندا" بضرورة احتواء الزوج للزوجة عند الغضب للسيطرة على الانفعالات، بالإضافة إلى الإهتمام بعواطفها وتقدير مسئوليتها.

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