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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 6 -2-2021

السبت 06/فبراير/2021 - 07:46 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
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يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 6 - 2 - 2021، مسجلا 0.5٪ قبل أن يعاود الاستقرار مقارنة بالأسعار في منتصف التعاملات اليوم، غير شاملة المصنعية بمحال الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6-2-2021


سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 

هبط سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 908 جنيها علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، ليبلغ نحو 796 جنيه، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 انخفاضًا ليبلغ 982 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6368 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر مبيعًا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27240 جنية، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24، وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1806 دولارات.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 908 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتغير بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

ويتحدد سعر الذهب عالميا بناءً على البورصة العالمية، خاصة وأن هناك سحبًا من الذهب اعتقادا أنه العملة الأمان للدول في حالة هبوط أو انهيار اقتصادها.

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