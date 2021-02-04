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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

هدف عالمي في دوري المظاليم.. «القاضية مُمكن» (فيديو)

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:19 م
القاضية مُمكن
القاضية مُمكن
حسن الهتهوتي
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مُتعة وأهداف وإثارة.. مقطوعات موسيقية يعزُفها اللاعبون على البساط الأخضر، هُناك في دوري القسم الرابع، بعيدًا عن الأنظار، حيثُ لا تعرف الأضواء طريقًا لهم.. أو لا تهوى طريقهم.

«دوري المظاليم» كما يُطلق عليه، لم يكُن اسمًا عابرًا يُطلق عليهم، غير أن نصيبًا كبيرًا من اسمهم هذا يعيشون آلامه، ما بين مصاعب للحفاظ على مصادر رزقهم خارج المستطيل الأخضر، وبين الحفاظ على ممارسة محبوبتهم المُفضل (كرة القدم).

غياب الاهتمام بهذه المسابقات، يجعل لمساتهم الساحرة بعيدًا عن فرصة توثيقها لتُشاهدها جماهير الكرة.. حتى هم أنفسهم لا يعودون قادرين على مُعاودة المشاهد لتقييم آداءهم.. كيف كانوا ذلك اليوم!.

مئات الأهداف المثيرة تبقى بعيدًا عن الأعين كل موسم، كان من بينها هذا الذي وضعه أحمد عصفورة، لاعب فريق مركز شباب شرق حلوان بالقاهرة، في شِباك العزبة القبلية ضمن مُنافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الرابع في العاصمة.

«القاضية مُمكن» جاءت في الدقيقة 85 من عمر المُباراة، لتُحوّل تأخر فريقه بهدفين لهدف، إلى تعادل بثنائية للفريقين، قبل 5 دقائق من نهاية المُباراة التي كان يحتاجها أبناء الشرق من أجل البقاء قريبًا من التصنيع متصدر المجموعة بـ 22 نقطة، ليُصبح الفارق ثلاثة نقاط فقط.

على طريقة مباراة ريمونتادا ليفربول الشهيرة أمام برشلونة، أسرّع عمر حافظ، ليلعب كرة جانبية لأبناء الشرق، يُرسلها لزميله سيف علي على أطراف منطقة جزاء الفريق المُنافس، ليطير في الهواء ويُرسلها لزميله أحمد صابر «بوريو»، ليتلقاها بالطريقة ذاتها ويُحوّل مسارها لهداف المُباراة «عصفورة» الذي يُهديها الشِباك بطريقة ساحِرة.. وبعد دقيقتين فقط يُحرز الهدف الثالث لفريقه، ليقتنص نقاط المباراة الثلاثة.

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