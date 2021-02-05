بلجيكا: نؤمن باستقلال القضاء ولم نتدخل في محاكمة الدبلوماسي أسدالله

قال وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، اليوم الجمعة، إننا نؤمن باستقلال القضاء ولم نتدخل في محاكمة الدبلوماسي الإيراني أسدالله أسدي.حكم القضاء البلجيكي، أمس الخميس، بالسجن 20 عاما على الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي بعد إدانته بالتخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا لمعارضين للنظام الإيراني قرب باريس العام 2018.وقضت محكمة انتويرب في شمال البلاد أيضا بسجن ثلاثة بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بتهمة التواطؤ، فترات تراوح بين 15 و18 عاما وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.وجاءت العقوبة على أسدي الذي كان معتمدا في سفارة إيران بفيينا خلال تلك الفترة، مطابقة لطلب النيابة العامة الفدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب.وكان الادعاء طلب هذه العقوبة القصوى خلال المحاكمة التي جرت في نهاية نوفمبر في المحكمة الجنائية للمدينة الساحلية الفلمنكية.