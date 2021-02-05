بعد فشل العملية.. مقتل «لص المواشى» على يد شريكيه فى العصابة بالمنصورة.. و استمرار تصاعد الأدخنة لليوم السابع بعقار فيصل



نشرة الحوادث اليوم الجمعة 5-2-2021



استمرار تصاعد الأدخنة لليوم السابع بعقار فيصل



ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة لليوم السابع على التوالي، وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار، تحسبا لأي انهيار ينتج عن الحريق. ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة لليوم السابع على التوالي، وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار، تحسبا لأي انهيار ينتج عن الحريق. www.dostor.org3349277



ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعي بالغربية



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعى بالغربية.



تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعى بالغربية. www.dostor.org3349496

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية



كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية، وضبطت الجاني، يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية. كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية، وضبطت الجاني، يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية. www.dostor.org3349483



بعد فشل العملية.. مقتل «لص المواشى» على يد شريكيه فى العصابة بالمنصورة



حل رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، لغز مقتل نسجل خطر على يد مسجلين أخرين فى الدقهلية، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية عقب خلاف نشب فيما بينهم. حل رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، لغز مقتل نسجل خطر على يد مسجلين أخرين فى الدقهلية، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية عقب خلاف نشب فيما بينهم. www.dostor.org3349431



بمليون و400 ألف جنيه.. ضبط 200 طربة حشيش حوزة سائقين بالبحيرة



ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 200 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة. ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 200 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة. www.dostor.org3349409



ضبط هاربين من حكمين بالإعدام في الجيزة



ضبطت الداخلية هاربين من حكمين بالإعدام فى الجيزة، وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين. ضبطت الداخلية هاربين من حكمين بالإعدام فى الجيزة، وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين. www.dostor.org3349366



جهود مكثفة لوزارة الداخلية لمـواجهة تداعيات الأمطار والطقس



اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.. وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية.



اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.. وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية. www.dostor.org3349360

تستعرض لكم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.