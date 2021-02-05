بعد فشل العملية.. مقتل «لص المواشى» على يد شريكيه فى العصابة بالمنصورة.. و استمرار تصاعد الأدخنة لليوم السابع بعقار فيصل
الجمعة 05/فبراير/2021 - 05:12 م
محمد عيسىطباعة
تستعرض لكم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.
ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة لليوم السابع على التوالي، وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار، تحسبا لأي انهيار ينتج عن الحريق. www.dostor.org3349277
ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعي بالغربية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعى بالغربية.www.dostor.org3349496
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية، وضبطت الجاني، يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية. www.dostor.org3349483
حل رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، لغز مقتل نسجل خطر على يد مسجلين أخرين فى الدقهلية، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية عقب خلاف نشب فيما بينهم. www.dostor.org3349431
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 200 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة. www.dostor.org3349409
ضبطت الداخلية هاربين من حكمين بالإعدام فى الجيزة، وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين. www.dostor.org3349366
اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.. وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية. www.dostor.org3349360
نشرة الحوادث اليوم الجمعة 5-2-2021
استمرار تصاعد الأدخنة لليوم السابع بعقار فيصل
ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة لليوم السابع على التوالي، وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار، تحسبا لأي انهيار ينتج عن الحريق. www.dostor.org3349277
ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعي بالغربية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفيرا خصوصيا حاول منعه من سرقة جرار زراعى بالغربية.www.dostor.org3349496
كشف ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية
كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية، وضبطت الجاني، يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية. www.dostor.org3349483
بعد فشل العملية.. مقتل «لص المواشى» على يد شريكيه فى العصابة بالمنصورة
حل رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، لغز مقتل نسجل خطر على يد مسجلين أخرين فى الدقهلية، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية عقب خلاف نشب فيما بينهم. www.dostor.org3349431
بمليون و400 ألف جنيه.. ضبط 200 طربة حشيش حوزة سائقين بالبحيرة
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 200 طربة من مخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة. www.dostor.org3349409
ضبط هاربين من حكمين بالإعدام في الجيزة
ضبطت الداخلية هاربين من حكمين بالإعدام فى الجيزة، وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين. www.dostor.org3349366
جهود مكثفة لوزارة الداخلية لمـواجهة تداعيات الأمطار والطقس
اعتمدت وزارة الداخلية العديد من الإجراءات الاستباقية للمساهمة فى مواجهة احتمالات تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ من خلال رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتجهيز المعدات والأطقم والقوات اللازمة للحد من الآثار السلبية لهطول الأمطار.. وتقديم العون والمساعدة للمواطنين والتدخل الفورى فى كافة المواقف الطارئة، وتسيير الحركة المرورية، وكذا المساهمة فى إزالة تجمعات المياه، من خلال السيارات التابعة لقوات الحماية المدنية. www.dostor.org3349360