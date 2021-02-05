ضبط هاربين من حكمين بالإعدام في الجيزة

ضبطت الداخلية هاربين من حكمين بالإعدام فى الجيزة، وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين (بائع خضروات ونجله، مُقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا) مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما حكم (بالإعدام) فى قضية (قتل) – حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الطالبية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.