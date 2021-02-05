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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بعد فشل العملية.. مقتل «لص المواشى» على يد شريكيه فى العصابة بالمنصورة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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حل رجال الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، لغز مقتل نسجل خطر على يد مسجلين أخرين فى الدقهلية، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية عقب خلاف نشب فيما بينهم.

تبلغ لمركز المنصورة بالعثور على جُثة مسجل جنائي،31 سنة، مقيم دائرة المركز واتهام زوجته ربة منزل لمسجلين جنائيًا"، مقيمان بذات الناحية" بارتكاب الواقعة لخلافات بينهما وزوجها، وأنه كان برفقتهما في وقت معاصر للعثور على جثته».

فقد توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية إلى أن شريكيه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما والمجنى عليه كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، وأنهم بتاريخ الواقعة استقلوا سيارة ربع نقل وتوجهوا لسرقة بعض الماشية من أحد المنازل بدائرة مركز تمي الأمديد، إلا أن المجنى عليه ضل الطريق وعقب عودتهم حدثت بينهم مشاجرة لذات السبب، فأطلق الأول تجاهه عيارًا من فرد خرطوش وتعدى عليه الثاني بمقص حديدي فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وهربا، تم بإرشادهما ضبط السلاح الناري المستخدم وطلقتين من ذات العيار.

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