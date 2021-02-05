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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كشف ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:47 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة حارس مخزن أخشاب بالقليوبية، وضبطت الجاني، يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من (مالك مخزن أخشاب كائن بدائرة المركز) باكتشافه مقتل الحارس الخصوصى للمخزن ملكه، وتبين وجود إصابات بالجثة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية.

تبين من تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بإرتكابه الواقعة وقرر حضوره للمخزن المشار إليه رفقة (شقيقه، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) للتوسط له للعمل وعقب انصراف العمال قام بالمبيت رفقة المجنى عليه لبعد المسافة عن محل سكنه، وأثناء ذلك اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية فقام بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية محدثًا إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول)، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه.

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