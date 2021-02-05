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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط لص قتل خفيرًا خصوصيًا حاول منعه من سرقة جرار زراعى بالغربية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:40 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط لص قتل خفيرًا خصوصيًا حاول منعه من سرقة جرار زراعى بالغربية.

تلقى مركز السنطة بلاغًا من مالك لشركة للاستيراد والتصدير بمقتل خفير خصوصى داخل الشونة ملكه مُخصصة لتخزين الجرارات الزراعية ومساحتها 2000 م، محاطة بسور من الطوب ووجود كسر بقفل باب الشونة وسرقة أحد الجرارات الزراعية، وتبين من وجود جثة الخفير، 62 سنة، مقيم دائرة المركز، وبها 3 جروح قطعية أحد الجرارات الزراعية وسرقة هاتفه المحمول.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث أمن العربية، بأن وراء ارتكاب الواقعة؛ مزارعًا، مقيم فى عزبة أبوطرطور، دائرة مركز كفر الزيات - سابق اتهامه فى قضية ضرب- من ذوي الحتياجات الخاصة الصم والبكم ".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه حال قيادته الجرار الزراعي المُستولي عليه بالقرب من مسكنه.

وتبينت إصابته بجرح قطعى بإصبع يده اليمنى ووجود آثار دماء متفرقة على الجرار.

وبمناقشته من خلال الاستعانة بأحد خبراء التخاطب- اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر أنه بتاريخ 3-11-22020 توجه للشونة "محل البلاغ " وادعى رغبته فـى شراء بعض قطع الغيار وانصرف من المكان وصباح اليوم التالي توجه للشونة ولدى محاولته سرقة الجرار، حاول الخفير الخصوصى الإمساك به ومنعه، فتعدى عليه بسكين فأودي بحياته واستولي على (الجرار - والهاتف المحمول الخاص بالخفير)- أرشد عن (الهاتف المستولي عليه - الملابس التى كان يرتديها وقت ارتكاب الواقعة).

وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف بالقرب من محل سكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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