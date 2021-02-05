استمرار تصاعد الأدخنة لليوم السابع بعقار فيصل

ما زالت الأدخنة تتصاعد من داخل مصنع ومخزن أحذية أسفل عقار بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة لليوم السابع على التوالي، وسط تواجد الأجهزة الأمنية بمحيط العقار، تحسبا لأي انهيار ينتج عن الحريق.وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ومصنع مخزن أحذية على مساحة 1000 متر لعقار بمنطقة فيصل.وانتقل اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية إلى المكان، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق، لمحاصرته ومن امتداده لمحاولة إخماد الحريق.وتبين أن حريقا هائلا اندلع داخل مصنع ومخزن أحذية مكون من 3 طوابق، أرضى وطابق أول وثاني، بشارع المطبعة بمنطقة فيصل.