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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة التركية: حسابات تويتر المساندة لاحتجاجات البوسفور مزيفة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:46 م
فخر الدين ألتون
فخر الدين ألتون
مروة عنبر
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زعم المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، اليوم الجمعة، أن الحسابات التي تدعم طلاب البوسفور على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مزيفة.

وتابع ألتون: "أن الأشخاص الذين يستخدمون (تويتر) يسعون لخلق رأي عام مصطنع في تركيا مبني على أغراضهم الشخصية، وتهييج الرأي العام الدولي والمحلي، وكي تظهر تركيا في صورة الدولة الاستبدادية"، وفقا لـ"تركيا الآن".

وأكد ألتون أن السلطات التركية أثبتت أن الحسابات التي تدعم الاحتجاجات الطلابية مزيفة، وجرى تحديد مستخدميها والتقدم بشكوى جنائية ضدهم.

وتشهد تركيا للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات واسعة على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان، وصيا مقربا من حزبه على جامعة البوسفور في إسطنبول، ورفض طلاب وأساتذة الجامعة القرار، فيما ردت الشرطة بالاعتداء بالضرب والسحل واعتقال العشرات، سواء من طلاب الجامعة أو المتضامنين معهم.

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