فتح طريق «الزعفرانة - السخنة» فى الاتجاهين بعد تحسن الطقس

فتحت إدارة مرور السويس، طريق الزاعفرنة في اتجاه العين السخنة والعكس، أمام حركة السيارات بعد التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر.ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة مرورية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر خلال الأيام المقبلة، وذلك بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين أثناء القيادة على الطرق.ودفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.كما تم عمل غرفة العمليات تحت بالتنسيق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، في إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، وموجة الأمطار.كما جرى التنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه لتسهيل وتيسير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والأخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن حالة الطرق.وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الأحياء وشركات الصرف الصحي، لتوفير سيارات شفط مياه بالقرب من الأنفاق لسرعة سحب مياه الأمطار المتوقع سقوطها اليوم، لسرعة تسيير الحركة المرورية.