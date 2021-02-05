سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 5-2-2021

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والأجنبية





وتكون العملة عالميًا تكون مغطاة بقيمتها ذهبًا لإعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبًا، إلا أن لا أحد يستطيع في الواقع أن يثبت ذلك، فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا.

يرصد موقع «الدستور» سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، الموافق 5-2-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:-نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة.محليًا، تراجع سعر الدولار اليوم في مصر في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري مقابل ارتفع سعره في بنك قناة السويس والبنك المركزى المصرى.تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.بنك HSBD15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.بنك مصر15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.البنك الأهلى المصرى15.64 جنيه للشراء.15.74 جنيه للبيع.بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء.15.77 جنيه للبيع.البنك التجارى الدولى cib15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.بنك قطر الوطني15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.مصرف أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.15.75 جنيه للبيع.بنك التعمير والإسكان15.68 جنيه للشراء.15.78 جنيه للبيع.ويعد عملة الدولار هي العمله الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي 100 سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $. علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار.