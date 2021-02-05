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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 5-2-2021

الجمعة 05/فبراير/2021 - 07:15 ص
الدولار
الدولار
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، الموافق 5-2-2021، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:-

نجح سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية في جذب تدفقات ملموسة من جانب المستثمرين الأجانب خلال شهري يونيو ويوليو، قدر بحوالي 10% من متوسط حجم عطاءات أذون الخزانة.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

محليًا، تراجع سعر الدولار اليوم في مصر في معظم البنوك المحلية والأجنبية أمام الجنيه المصري مقابل ارتفع سعره في بنك قناة السويس والبنك المركزى المصرى.

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

أسعار الدولار في البنوك الحكومية والأجنبية

البنك المركزى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

بنك HSBD
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

البنك الأهلى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.

البنك التجارى الدولى cib
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبى الإسلامى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.

ويعد عملة الدولار هي العمله الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي 100 سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $. علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار.

وتكون العملة عالميًا تكون مغطاة بقيمتها ذهبًا لإعطائها الموثوقية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته ذهبًا، إلا أن لا أحد يستطيع في الواقع أن يثبت ذلك، فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا.

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