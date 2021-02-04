الإحصاء: 538.2 مليون دولار صادرات مصر من الوقود للهند

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر للهند بلغت 1.027 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.221 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 15.9% خلال عام.وأوضح تقرير الإحصاء، أن صادرات مصر للهند تمثلت فى وقود وزيوت معدنية بقيمة 538.2 مليون دولار، أسمدة بقيمة 172.9 مليون دولار، أحجار وأسمنت 77.8 مليون دولار، قطن 62.4 مليون دولار.يشار إلى أن إجمالي صادرات مصر لدول العالم بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.